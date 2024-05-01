Відрахування здобувача вищої освіти за порушення умов договору: КСУ перевірить конституційність законодавчих приписів

КСУ розпочав розгляд справи щодо конституційності законодавчих приписів стосовно підстави для відрахування здобувача вищої освіти за порушення умов договору.

У середу, 1 травня, Перший сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Падєріна Володимира Олександровича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Заявник просить Суд перевірити на конституційність пункт 5 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року№ 1556–VІІ, за яким підставами для відрахування здобувача вищої освіти є, зокрема, «порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання» (пункт 5 частини першої статті 46).

Суддя-доповідач у справі – Оксана Грищук.

Під час пленарного засідання Суд вирішив відкласти розгляд цієї справи у зв’язку з неявкою суб’єкта права на конституційну скаргу Володимира Падєріна та/або його представника Микити Євстіфеєва.

Отже, у розгляді цієї справи Суд оголосив перерву.

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