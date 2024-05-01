Отчисление соискателя высшего образования за нарушение условий договора: КСУ проверит конституционность законодательных предписаний

КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности законодательных предписаний относительно основания для отчисления соискателя высшего образования за нарушение условий договора.

В среду, 1 мая, Первый сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства приступил к рассмотрению дела по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Заявитель просит Суд проверить на конституционность пункт 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 2014 г. № 1556–VІІ, по каким основаниям для отчисления соискателя высшего образования является, в частности, «нарушение условий договора (контракта), заключенного между учреждением высшего образования и обучающимся лицом или физическим (юридическим) лицом, оплачивающим такое обучение» (пункт 5 части первой статьи 46).

Судья-докладчик по делу – Оксана Грищук.

В ходе пленарного заседания Суд решил отложить рассмотрение этого дела в связи с неявкой субъекта права на конституционную жалобу Владимира Падерина и/или его представителя Никиты Евстифеева.

Итак, в рассмотрении этого дела Суд объявил перерыв.

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