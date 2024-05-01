Суд вернул Киеву земельный участок неподалеку Крещатика стоимостью более 37 млн гривен

Суд признал незаконными операции по продаже участка в Печерском районе столицы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Хозяйственном суде города Киева принято решение об истребовании земельного участка на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе столицы в пользу Киевской городской общины. Этот земельный участок имеет стоимость более 37 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд принял это решение в связи с иском органов Киевской городской прокуратуры, представляя интересы государства, к частной компании по указанному участку. По результатам судебного процесса установлено, что в 2009 году земельный участок был продан частной компании для строительства подземного паркинга. Однако этот участок также включал территорию, которая не может быть частной собственностью согласно законодательству, а именно помещения метрополитена и другие объекты.

В процессе делопроизводства земельный участок был перепродан и разделен на три новых участка, которые стали собственностью иностранной компании. Однако суды отменили решение о продаже, поскольку они были признаны незаконными.

Благодаря решению суда, земельный участок возвращается в собственность городской общины Киева, что стало возможным благодаря последовательной позиции прокуратуры и наличия убедительных доказательств о незаконных действиях в земельных операциях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.