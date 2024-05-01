Судья Лариса Богомолова, подозреваемая в госизмене, временно отстранена от осуществления правосудия

Судья временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Фото: poltava.to

Судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области Богомолова Лариса Викторовна, командированная в Полтавский районный суд Полтавской области, временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 1 мая 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 1 мая 2024 года, судью Бердянского горрайонного Богомолова Лариса Викторовна, командированная в Полтавский районный суд Полтавской области отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, что Лариса Богомолова подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно в государственной измене.

Ранее ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Ларисы Богомоловой, которую подозревают в госизмене. Также судья временно отстранена от осуществления правосудия.

Добавим, СБУ опубликовала аудио разговоров, как председатель Полтавского райсуда Лариса Богомолова сотрудничала с фсб рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.