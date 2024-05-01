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Суддю Ларису Богомолову, яку підозрюють у держзраді, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

13:36, 1 травня 2024
Суддю тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Суддю Ларису Богомолову, яку підозрюють у держзраді, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
Фото: poltava.to
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Суддю Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Богомолову Ларису Вікторівну, відряджену до Полтавського районного суду Полтавської області, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 1 травня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 1 травня 2024 року, суддю Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Богомолову Ларису Вікторівну, відряджену до Полтавського районного суду Полтавської області  відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, що Лариса Богомолова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України, а саме у державній зраді.

Раніше ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Лариси Богомолової, яку підозрюють у держзраді. Також суддю тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Додамо, СБУ опублікувала аудіо розмов, як голова Полтавського райсуду Лариса Богомолова співпрацювала з фсб рф.

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