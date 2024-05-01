Практика судів
  1. В Україні

Суд повернув Києву земельну ділянку неподалік Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень

18:29, 1 травня 2024
Суд визнав незаконними операції з продажу ділянки в Печерському районі столиці.
Суд повернув Києву земельну ділянку неподалік Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Господарському суді міста Києва прийнято рішення щодо витребування земельної ділянки на вулиці Архітектора Городецького у Печерському районі столиці на користь Київської міської громади. Ця земельна ділянка має вартість понад 37 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд ухвалив це рішення у зв'язку з позовом органів Київської міської прокуратури, представляючи інтереси держави, до приватної компанії щодо зазначеної ділянки. За результатами судового процесу встановлено, що у 2009 році земельна ділянка була продана приватній компанії для будівництва підземного паркінгу. Однак ця ділянка також включала територію, яка не може бути приватною власністю згідно із законодавством, а саме приміщення метрополітену та інші об'єкти.

В процесі діловодства земельна ділянка була перепродана та поділена на три нові ділянки, які стали власністю іноземної компанії. Однак суди скасували рішення про продаж, оскільки вони були визнані незаконними.

Завдяки рішенню суду, земельна ділянка повертається у власність міської громади Києва, що стало можливим завдяки послідовній позиції прокуратури та наявності переконливих доказів про незаконні дії у земельних операціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував схвалити законопроект про підвищення зарплати держслужбовцям апаратів окремих судів

Видатки на запровадження регіонального коефіцієнту до посадових окладів держслужбовців апаратів судів складатимуть 406,1 млн грн щорічно.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 9439 про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ.

У судді під час слідчих дій детективи НАБУ вилучили телефон, хоча ухвала слідчого судді цього не передбачала

У неприємну ситуацію потрапила суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна.

Верховний Суд пояснив, чи можна звільнити від відбування покарання з випробуванням засудженого за збут психотропів у разі вступу до лав ЗСУ

Засуджений після вироку вступив до лав ЗСУ, проте суд при застосуванні звільнення покарання з випробуванням не врахував суспільної небезпеки вчиненого злочину, внаслідок якого задовольняється незаконний попит на наркотики, що свідчить про антисоціальну поведінку – Верховний Суд.

Посадовець ТЦК зміг мобілізувати автомобілів у підприємців на 11 млн грн, вибираючи їх на свій смак – ДБР

Тепер посадовця ТЦК, який вирішив мобілізувати автомобілі, які йому подобалися, прямо зі стоянки підприємства, чекає суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду