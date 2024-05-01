Суд повернув Києву земельну ділянку неподалік Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень

Суд визнав незаконними операції з продажу ділянки в Печерському районі столиці.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Господарському суді міста Києва прийнято рішення щодо витребування земельної ділянки на вулиці Архітектора Городецького у Печерському районі столиці на користь Київської міської громади. Ця земельна ділянка має вартість понад 37 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд ухвалив це рішення у зв'язку з позовом органів Київської міської прокуратури, представляючи інтереси держави, до приватної компанії щодо зазначеної ділянки. За результатами судового процесу встановлено, що у 2009 році земельна ділянка була продана приватній компанії для будівництва підземного паркінгу. Однак ця ділянка також включала територію, яка не може бути приватною власністю згідно із законодавством, а саме приміщення метрополітену та інші об'єкти.

В процесі діловодства земельна ділянка була перепродана та поділена на три нові ділянки, які стали власністю іноземної компанії. Однак суди скасували рішення про продаж, оскільки вони були визнані незаконними.

Завдяки рішенню суду, земельна ділянка повертається у власність міської громади Києва, що стало можливим завдяки послідовній позиції прокуратури та наявності переконливих доказів про незаконні дії у земельних операціях.

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