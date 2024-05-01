В Украине на 1200 человек выросло количество миллионеров

За 2023 год количество миллионеров в Украине составляет 10,7 тысячи человек.

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Количество миллионеров в Украине за 2023 год выросло на 1200 человек. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 1 мая украинцы подали 172 тысячи налоговых деклараций, в которых был задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиардов гривен.

«Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1,0 млн гривен составляет 10,7 тысячи человек (+ 1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)», - отметил Гетманцев.

Он также отметил, что миллионеры использовали электронные возможности фискальной службы для подачи своих деклараций.

«Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан», - добавил он.

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