23-летний студент полтавского вуза под видом волонтера обманул одесситку более чем на миллион гривен

Полицейские разоблачили мошенника, который под видом известного волонтера обманул жительницу Одессы на более миллиона гривен.

Источник фото: npu.gov.ua

Полиция в Украине раскрыла скандальную схему обмана, по которой злоумышленник, скрываясь под видом известного волонтера, мошенническим образом завладел почти миллионом гривен у жительницы Одессы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

45-летняя одесситка, которая потеряла родного человека от войны, начала пожертвовать средства на поддержку украинских военных через волонтеров. Однако, она стала жертвой мошенника, который подменил имидж известного благотворителя и собирал средства на свои нужды, пытаясь выгодно забрать их.

Полиция установила, что злоумышленник использовал поддельную страницу благотворителя, где размещались призывы к сбору денег для поддержки ВСУ. Под видом благородных целей, он ввел женщину в заблуждение и чрезвычайно искусно совершил обман.

После двух недель сбора средств, которые превысили почти миллион гривен, правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний студент, который полтавского вуза. Во время обысков полиция изъяла доказательства его противоправных действий, в частности мобильный телефон с соединением к банковским счетам, на которые осуществлялись переводы от добросовестных граждан.

Студенту сообщили о подозрении в мошенничестве, за которое предусмотрено серьезное наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полиция продолжает расследование и проверяет его причастность к подобным преступлениям.

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