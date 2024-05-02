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У бухгалтера нет возможности начислить зарплату во время войны: будут ли последствия

10:06, 2 мая 2024
В Гоструда отмечают, что если в связи с военными действиями бухгалтер не имеет фактической возможности осуществлять начисление заработной платы в установленные сроки, он не может быть привлечен к любому из видов ответственности.
У бухгалтера нет возможности начислить зарплату во время войны: будут ли последствия
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как выплачивать зарплату, если у бухгалтера нет возможности ее начислить.

Отмечается, что на сегодняшний день законодательством предусмотрено 5 видов ответственности: дисциплинарная, материальная, административная, финансовая и уголовная.

Одним из главных условий привлечения к каждому из вышеупомянутых видов ответственности является наличие вины лица в действиях, носящих противоправный характер.

Если в связи с военными действиями ответственное должностное лицо не имеет фактической возможности осуществлять начисление заработной платы в установленные сроки – то это лицо не может быть привлечено к какому-либо из вышеупомянутых видов ответственности.

В Гоструда отмечают, что работодатели должны принимать все возможные меры по обеспечению реализации права работников на своевременное получение заработной платы (например, путем перевода бухгалтеров на дистанционную работу и обеспечения программно-техническими средствами для ведения бухгалтерского учета).

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