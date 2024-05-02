Сколько новых автомобилей купили украинцы в апреле: пятерка самых популярных

В Украине в апреле было зарегистрировано более 5700 новых легковых автомобилей.

В Украине на протяжении апреля было зарегистрировано более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 11% больше чем в прошлом году. Об этом сообщает "Укравтопром".

Toyota продолжает сохранять свое лидерство на рынке – 856 регистраций.

Второй маркой по количеству проданных авто остается Renault – 536 единиц.

На третью строчку рейтинга поднялся Volkswagen – 468 проданных автомобилей.

В топ-5 апреля попали также BMW – 405 авто, и Skoda – 317.

Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается Renault Duster, в апреле зарегистрировано 484 автомбиля.

С начала 2024 года украинцы приобрели 22,2 тысяч новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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