Практика судів
  1. В Україні

Поспішають оновити дані: до ТЦК Києва вишикувалися великі черги чоловіків, фото

11:18, 2 травня 2024
Люди приходять щоб стати на облік або оновити дані.
Поспішають оновити дані: до ТЦК Києва вишикувалися великі черги чоловіків, фото
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Деснянському та Солом’янському районах Києва помітили великі черги чоловіків біля Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які приходять щоб стати на облік або оновити дані. Відповідні фото публікують в мережі.

Очевидці зазначають, що люди годинами стоять в коридорах, щоб оновити дані та пройти медичну комісію.

Додамо, що упродовж останніх днів біля ТЦК зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Як зазначив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін, це не добровольці чи ті, хто отримав повістку, а переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗС України прокоментували великі черги чоловіків біля ТЦК. Там зазначили, що це добре, але центри комплектування працюють 24/7, тому можна підібрати зручний час. Також у Сухопутних військах нагадали про можливість зателефонувати до ТЦК.

Напередодні стало відомо, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Військовозобов’язані повинні будуть вказати свої дані та заповнити три «поля» – номер телефону, електронну пошту, фактичну адресу проживання.

 

Деснянський ТЦК та СП

Солом'янський ТЦК та СП

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону.

У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Крім цього, ми писали, що поліція зможе спільно з представниками ТЦК вручати повістки, а також затримувати і доставляти громадян до ТЦК, якщо ті порушили правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

Також «Судово-юридична газета» писала, що 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

У випадку, якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збирається заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації та військового обліку

З публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення, винесені по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців – практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

Для спадкоємців пропонують встановити заборону відмовлятися від боргів спадкодавця

Пропонується встановити заборону відмови від прийняття спадщини у випадку наявності боргів за зобов’язаннями спадкодавця перед кредиторами до їх задоволення межах вартості спадщини.

Вища рада правосуддя пропонує надати їй право відкликати з ОП подання про призначення суддів

Комітет з питань правової політики до другого читання законопроекту 9439 може додати право Вищої ради правосуддя відкликати подання про призначення суддів, подані до Офісу Президента, у разі отримання даних від НАБУ чи СБУ.

Верховна Рада вирішила виконати «пілотне» рішення ЄСПЛ 2020 року стосовно захисту прав осіб, які тримаються під вартою

Втім, як вказало ГНЕУ, законопроектом не вирішено питання щодо повноважень комісії з розгляду скарг ухвалювати обов’язкові рішення, які підлягають виконанню, із зазначенням належного способу відновлення порушених прав у разі встановлення факту тримання осіб у неналежних умовах.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про підвищення зарплати держслужбовцям апаратів окремих судів

Видатки на запровадження регіонального коефіцієнту до посадових окладів держслужбовців апаратів судів складатимуть 406,1 млн грн щорічно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео