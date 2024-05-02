На Закарпатті відкрили перший Центр рекрутингу до армії – вже 19 по країні

Центр на Закарпатті став 19-м загалом по країні.

Джерело фото: Міноборони

На Закарпатті розпочав роботу перший Центр рекрутингу української армії. Його відкрили в місті Ужгород. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Центр на Закарпатті став 19-м загалом по країні. Як зазначається, Центр працюватиме з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00; та у п'ятниця до 13:00. Там можна буде дізнатися всю інформацію щодо вакансій у Силах оборони України.

Повідомляється, що у центрі доступні сотні вакансій від Збройних Сил України, Національної гвардії, та Державної прикордонної служби України.

«Цей центр – це частина національної мережі, яка спрямована на інформаційну підтримку та рекрутинг. Ми допомагаємо кожному знайти своє місце у структурах оборони», – зазначив Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Як писала «Судово-юридична газета», українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи другі бонуси. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час телемарафону.

Додамо, що Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.