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На Закарпатье открыли первый Центр рекрутинга в армию – уже 19 по стране

10:24, 2 мая 2024
Центр на Закарпатье стал 19-м в целом по стране.
На Закарпатье открыли первый Центр рекрутинга в армию – уже 19 по стране
Источник фото: Минобороны
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На Закарпатье начал работу первый Центр рекрутинга украинской армии. Его открыли в городе Ужгород. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Центр на Закарпатье стал 19-м в целом по стране. Как отмечается, Центр будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00; и в пятницу до 13.00. Там можно будет узнать всю информацию о вакансиях в Силах обороны Украины.

Сообщается, что в центре доступны сотни вакансий от Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

«Этот центр – часть национальной сети, которая направлена на информационную поддержку и рекрутинг. Мы помогаем каждому найти свое место в структурах обороны», – отметил Уполномоченный Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, которые захотят вступить в ВСУ, получат определенные льготы и бонусы на покупку квартиры или другие бонусы. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время телемарафона.

Добавим, что Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

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