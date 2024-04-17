Аномальна злива затопила Дубай: школи закрили, а працівників перевели на дистанційну роботу, фото та відео

За добу випало рекордних 14 см опадів, вулиці «пливуть».

Фото: Khaleej Times

Як відомо, потужні зливи накрили Об’єднані Арабські Емірати 16 квітня. Основні магістралі та вулиці міста Дубай пішли під воду. За добу там випало 14 см опадів – зазвичай стільки буває за півтора роки.

Через зливу школи довелося закрити, а людей перевести на дистанційну роботу. Сильні зливи у ОАЕ стали історичним кліматичним явищем.

Далі можна побачити, як виглядають вулиці після аномального дощу з ураганом.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт Дубай призупиняв роботу через сильний шторм.

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