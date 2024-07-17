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В Італії створили інноваційний протез стопи для людей та роботів, відео

09:25, 17 липня 2024
Новітній протез стопи може пристосовуватися до нерівної поверхні.
В Італії створили інноваційний протез стопи для людей та роботів, відео
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Нова розробка італійських вчених - протез SoftFoot Pro, підійде як людям, які втратили стопу, так і роботам майбутнього. Він відтворює природні рухи кісток під час ходьби різними типами поверхні, передає newatlas.com.

Протез дає змогу стопі згинатися і розтягуватися, забезпечуючи стійкість на нерівних або похилих поверхнях. SoftFoot Pro адаптується до будь-яких умов, мінімізуючи дискомфорт і забезпечуючи більш природне пересування. Його конструкція складається з п'яти паралельних ланцюгів, з'єднаних з титановою п'ятою. Передні сегменти кожного ланцюга імітують рух пальців, тоді як задні частини відтворюють рух плеснових кісток.

Механізм склепіння дає змогу SoftFoot Pro накопичувати енергію, згинаючи пальці наприкінці кожного кроку, а потім вивільняти цю енергію, коли стопа відривається від землі, щоб зробити наступний крок уперед. Коли протез опускається на землю, його гнучка конструкція дає йому змогу поглинати від 10% до 50% енергії удару.

Вага протеза складає 450 грамів і здатний витримувати навантаження до 100 кг. Наразі він  успішно пройшов клінічні випробування на добровольцях з ампутованими кінцівками.  Учасники змогли без зусиль долати нерівності і нахили, присідати і вставати.

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