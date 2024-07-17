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Чи потрібно отримувати дозвіл слідчого судді для огляду щитової обліку постачання води: постанова ККС ВС

11:49, 17 липня 2024
ККС ВС зазначив, що щитова обліку постачання води, що стоїть в під'їзді будинку, не є власністю чи іншим володінням особи..
Чи потрібно отримувати дозвіл слідчого судді для огляду щитової обліку постачання води: постанова ККС ВС
Фото: vodokanal.mistoboyarka.gov.ua
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ККС ВС постановив, що щитова обліку постачання води, яка розташована в під'їзді будинку, не є власністю чи іншим володінням особи в розумінні статей 233, 237 КПК України, тому її огляд не потребує дозволу слідчого судді.

У касаційній скарзі у сторона обвинувачення стверджувала, що щитова обліку постачання води, яка знаходиться в під’їзді будинку біля квартири обвинуваченого, не є житлом та не перебуває в постійному чи тимчасовому володінні особи, адже це місце є загальнодоступним і його огляд не потребує дозволу слідчого судді.

Як видно з матеріалів справи № 501/1418/17 (провадження № 51-714км24) від 20 червня 2024 року, у результаті огляду місця події в щитовій обліку постачання та обслуговування води, розташованій біля входу в квартиру обвинуваченого, співробітники поліції виявили та вилучили наркотичні засоби. Оскільки зазначену слідчу дію проведено без дозволу слідчого судді, то місцевий суд визнав докази, отримані в результаті такого огляду, недопустимими.

Прокурор в апеляційній скарзі вказував на помилковість висновку суду першої інстанції. Вважав зазначену слідчу дію правомірною, адже проникнення до житла чи іншого домоволодіння не відбулося, оскільки щитова є місцем загальнодоступним, тому її огляд не потребує дозволу слідчого судді. Проте апеляційний суд підтримав позицію суду першої інстанції про визнання недопустимими доказів, отриманих у результаті цієї процесуальної дії, не обґрунтувавши належним чином свої висновки.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду, ККС ВС зазначив, що щитова обліку постачання води, яка знаходиться в під'їзді будинку, не є власністю чи іншим володінням особи, тому огляд такої щитової не потребує дозволу слідчого судді.

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