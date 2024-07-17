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Нужно ли получать разрешение следственного судьи для осмотра щитового учета снабжения водой: постановление КУС ВС

11:49, 17 июля 2024
КУС ВС отметил, что щитовая учета снабжения воды, стоящей в подъезде дома, не является собственностью или другим владением лица.
Нужно ли получать разрешение следственного судьи для осмотра щитового учета снабжения водой: постановление КУС ВС
Фото: vodokanal.mistoboyarka.gov.ua
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КУС ВС постановил, что щитовая учета поставки воды, расположенной в подъезде дома, не является собственностью или иным владением лица в понимании статей 233, 237 УПК Украины, поэтому ее осмотр не требует разрешения следственного судьи.

В кассационной жалобе в сторона обвинения утверждала, что щитовая учета снабжения воды, которая находится в подъезде дома возле квартиры обвиняемого, не является жильем и не находится в постоянном или временном владении лица, ведь это место общедоступно и его осмотр не требует разрешения следователя судьи.

Как видно из материалов дела № 501/1418/17 (производство № 51-714км24) от 20 июня 2024 года, в результате осмотра места происшествия в щитовом учете снабжения и обслуживания воды, расположенной у входа в квартиру обвиняемого, сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические средства. Поскольку указанное следственное действие проведено без разрешения следственного судьи, местный суд признал доказательства, полученные в результате такого осмотра, недопустимыми.

Прокурор в апелляционной жалобе указывал на ошибочность заключения суда первой инстанции. Считал указанное следственное действие правомерным, ведь проникновение в жилище или другое домовладение не произошло, поскольку щитовая является местом общедоступным, поэтому ее осмотр не требует разрешения следственного судьи. Однако апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции о признании недопустимыми доказательств, полученных в результате этого процессуального действия, не обосновав должным образом свои выводы.

Отменяя определение апелляционного суда, КУС ВС отметил, что щитовая учета снабжения воды, которая находится в подъезде дома, не является собственностью или другим владением лица, поэтому осмотр такой щитовой не требует разрешения следственного судьи.

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