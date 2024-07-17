Практика судов
  1. В мире

В Италии создали инновационный протез стопы для людей и роботов, видео

09:25, 17 июля 2024
Новый протез стопы может адаптироваться к неровной поверхности.
В Италии создали инновационный протез стопы для людей и роботов, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новая разработка итальянских ученых – протез SoftFoot Pro, подойдет как людям, потерявшим стопу, так и работам будущего. Он воспроизводит естественные движения костей во время ходьбы по разным типам поверхности, передает newatlas.com.

Протез позволяет стопе изгибаться и растягиваться, обеспечивая устойчивость на неровных или наклонных поверхностях. SoftFoot Pro адаптируется к любым условиям, минимизируя дискомфорт и обеспечивая более естественное передвижение. Его конструкция состоит из пяти параллельных цепей, соединенных с титановой пяткой. Передние сегменты каждой цепи имитируют движение пальцев, в то время как задние части воспроизводят движение плесновых костей.

Механизм крепления позволяет SoftFoot Pro накапливать энергию, сгибая пальцы в конце каждого шага, а затем высвобождать эту энергию, когда стопа отрывается от земли, чтобы сделать следующий шаг вперед. Когда протез опускается на землю, его гибкая конструкция позволяет поглощать от 10% до 50% энергии удара.

Вес протеза составляет 450 г и способен выдерживать нагрузку до 100 кг. Пока он успешно прошел клинические испытания на добровольцах с ампутированными конечностями. Участники смогли без труда преодолевать неровности и наклонности, приседать и вставать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Верховная Рада увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн

Верховная Рада приняла постановление, инициированное Галиной Третьяковой, об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн.

Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда

Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Рада одобрила в первом чтении законопроект Ярослава Юрчишина.

Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області