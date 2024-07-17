В Италии создали инновационный протез стопы для людей и роботов, видео

Новый протез стопы может адаптироваться к неровной поверхности.

Новая разработка итальянских ученых – протез SoftFoot Pro, подойдет как людям, потерявшим стопу, так и работам будущего. Он воспроизводит естественные движения костей во время ходьбы по разным типам поверхности, передает newatlas.com.

Протез позволяет стопе изгибаться и растягиваться, обеспечивая устойчивость на неровных или наклонных поверхностях. SoftFoot Pro адаптируется к любым условиям, минимизируя дискомфорт и обеспечивая более естественное передвижение. Его конструкция состоит из пяти параллельных цепей, соединенных с титановой пяткой. Передние сегменты каждой цепи имитируют движение пальцев, в то время как задние части воспроизводят движение плесновых костей.

Механизм крепления позволяет SoftFoot Pro накапливать энергию, сгибая пальцы в конце каждого шага, а затем высвобождать эту энергию, когда стопа отрывается от земли, чтобы сделать следующий шаг вперед. Когда протез опускается на землю, его гибкая конструкция позволяет поглощать от 10% до 50% энергии удара.

Вес протеза составляет 450 г и способен выдерживать нагрузку до 100 кг. Пока он успешно прошел клинические испытания на добровольцах с ампутированными конечностями. Участники смогли без труда преодолевать неровности и наклонности, приседать и вставать.

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