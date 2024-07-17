Пенсия в Украине: сколько получают работающие пенсионеры

Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет более 5600 грн.

Фото: tsn.ua

Пенсионный фонд Украины сообщил, что на 1 января 2024 года в стране насчитывается 10,5 млн пенсионеров, а средний размер пенсий в Украине составил 5 385,25 грн.

Также там отмечают, что работающие пенсионеры получают больше — 5 661,05 грн, что на 9,8% (или 555,15 грн) больше по сравнению с началом года.

Распределение пенсионеров по видам выплат:

- по возрасту – 73,27%;

- по инвалидности - 14,63%;

- в случае потери кормильца – 6,26%;

- за выслугу лет – 5,24%;

- социальные пенсии – 0,56%;

- пожизненное содержание судей – 0,04%.

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