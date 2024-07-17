Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину

Борис Джонсон отметил, что Дональдом Трампом будет сильным и решительным в поддержке Украины и защите демократии.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что встретился кандидатом в президенты США с Дональдом Трампом. В ходе встречи они обсудили Украину. Об этом Джонсон сообщил на своей странице в Instagram.

«Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии», - написал Джонсон.

Ранее Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу, чтобы обсудить войну в Украине.

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