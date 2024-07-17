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Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити Україну

08:12, 17 липня 2024
Борис Джонсон зазначив, що Дональдом Трампом буде сильним і рішучим у підтримці Україні та захисті демократії.
Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити Україну
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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що зустрівся кандидатом у президенти США з Дональдом Трампом. Під час зустрічі вони обговорили Україну. Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», - написав Джонсон.

Раніше Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, щоб обговорити війну в Україні.

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