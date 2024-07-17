Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити Україну

Борис Джонсон зазначив, що Дональдом Трампом буде сильним і рішучим у підтримці Україні та захисті демократії.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що зустрівся кандидатом у президенти США з Дональдом Трампом. Під час зустрічі вони обговорили Україну. Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», - написав Джонсон.

Раніше Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, щоб обговорити війну в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.