Пенсія в Україні: скільки отримують працюючі пенсіонери

Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 січня 2024 року в країні нараховується 10,5 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсій в Україні становив 5 385,25 грн.
Також там зазначають, що пенсіонери, які працюють, отримують більше — 5 661,05 грн, що на 9,8% (або 555,15 грн) більше порівняно з початком року.
Розподіл пенсіонерів за видами виплат:
- за віком — 73,27%;
- з інвалідності — 14,63%;
- у разі втрати годувальника — 6,26%;
- за вислугу років — 5,24%;
- соціальні пенсії — 0,56%;
- довічне утримання суддів — 0,04%.
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