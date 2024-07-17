Пенсія в Україні: скільки отримують працюючі пенсіонери

Середня пенсія працюючих пенсіонерів складає понад 5600 грн.

Фото: tsn.ua

Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 січня 2024 року в країні нараховується 10,5 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсій в Україні становив 5 385,25 грн.

Також там зазначають, що пенсіонери, які працюють, отримують більше — 5 661,05 грн, що на 9,8% (або 555,15 грн) більше порівняно з початком року.

Розподіл пенсіонерів за видами виплат:

- за віком — 73,27%;

- з інвалідності — 14,63%;

- у разі втрати годувальника — 6,26%;

- за вислугу років — 5,24%;

- соціальні пенсії — 0,56%;

- довічне утримання суддів — 0,04%.

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