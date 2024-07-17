С 17 июля ЦНАПы не обновляют военно-учетные данные — Минобороны

С 17 июля обновить учетные данные украинцы смогут только в ТЦК и приложении «Резерв+».

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 июля истек срок на обновление военно-учетных данных.

С сегодняшнего дня обновить военно-учетные данные граждане смогут только в ТЦК и СП и приложении «Резерв+». Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона «Єдині новини».

Дмитрий Лазуткин напомнил, что 60 дней было отведено с 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и приложении «Резерв+».

«Многие, очевидно, откладывали на последний момент и рассчитывали на то, что инициативы депутатов, которые предлагали продлить эти сроки, будут поддержаны. Но сейчас у нас такая ситуация, к сожалению, во время такой жары люди стоят действительно в очередях. Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦНАПов и на их график работы, но скопление людей есть», - сказал Лазуткин.

Также он добавил, что с 17 июля «обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура».

Еще мы сообщали, что заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как из Реестра «Оберіг» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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