Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В Китае создали самого прогрессивного робота-гуманоида в мире, видео

08:49, 17 июля 2024
Робот под названием GR-1 может подниматься до 50 кг.
В Китае создали самого прогрессивного робота-гуманоида в мире, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания из Китая Fourier Intelligence создала работа-гуманоида под названием GR-1. Благодаря шести камерам RGB, он может видеть на 360 градусов, передает msn.com.

Робот имеет 165 см роста при массе 55 кг, а максимальная скорость при ходьбе — 5 км/ч.

Электродвигатели GR-1 отличаются достаточно высокой мощностью. GR-1 может поднимать до 50 кг, то есть почти свой собственный вес.

Машина будет использоваться в медицинских учреждениях, например, помогать обездвиженным пациентам ложиться на кровать или садиться в коляску.

По словам главы Fourier Intelligence Цзень Ко, робот удерживает равновесие при ходьбе и выполняет разные задачи. Его можно запрограммировать сидеть, стоять или прыгать, пользоваться посудой и разными инструментами.

В настоящее время компания продолжает совершенствовать GR-1, в частности, в части использования ими искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада рассмотрит законопроект Кабмина

В Уголовном кодексе предусматривают, что при разоблачении подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного правонарушения суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности.

Верховный Суд высказался по поводу применения административным судом доктрины venire contra factum proprium – запрета противоречивого поведения

Верховный Суд указал на недопустимость противоречивого (непоследовательного) поведения в публично-правовых отношениях.

Служба судебной охраны разваливается из-за усиленной мобилизации: как и почему возник кризис

ТЦК терроризирует судебных охранников, сотни сотрудников Судебной охраны увольняются, а суды остаются без охраны.

Нужно ли лицам с инвалидностью при пересечении границы с Резерв+ иметь отметку об отсрочке или достаточно бумажных документов – ответ Пограничной службы

В электронном военно-учетном документе в Резерв+ содержатся поля «отсрочка» и «тип отсрочки» – пропустят ли лицо с инвалидностью через границу, если эти поля в Резерв+ не заполнены.

При принятии решения об обеспечении иска суд должен учитывать влияние такой меры на общегосударственные интересы – Верховный Суд

Обязательность оценки судом влияния обеспечения иска на общественные интересы – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва