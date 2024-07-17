В Китае создали самого прогрессивного робота-гуманоида в мире, видео

Робот под названием GR-1 может подниматься до 50 кг.

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Компания из Китая Fourier Intelligence создала работа-гуманоида под названием GR-1. Благодаря шести камерам RGB, он может видеть на 360 градусов, передает msn.com.

Робот имеет 165 см роста при массе 55 кг, а максимальная скорость при ходьбе — 5 км/ч.

Электродвигатели GR-1 отличаются достаточно высокой мощностью. GR-1 может поднимать до 50 кг, то есть почти свой собственный вес.

Машина будет использоваться в медицинских учреждениях, например, помогать обездвиженным пациентам ложиться на кровать или садиться в коляску.

По словам главы Fourier Intelligence Цзень Ко, робот удерживает равновесие при ходьбе и выполняет разные задачи. Его можно запрограммировать сидеть, стоять или прыгать, пользоваться посудой и разными инструментами.

В настоящее время компания продолжает совершенствовать GR-1, в частности, в части использования ими искусственного интеллекта.

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