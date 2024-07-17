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У Китаї створили найпрогресивнішого робота-гуманоїда у світі, відео

08:49, 17 липня 2024
Робот під назвою GR-1 може підіймати до 50 кг.
У Китаї створили найпрогресивнішого робота-гуманоїда у світі, відео
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Компанія з Китаю Fourier Intelligence створила робота-гуманоїда під назвою GR-1. Завдяки шести камерам RGB він може бачити на 360 градусів, передає msn.com.

Робот має 165 см зросту при масі 55 кг, а максимальна швидкість робота при ходьбі — 5 км/год.

Електродвигуни GR-1 відрізняються досить високою потужністю. GR-1 може підіймати до 50 кг, тобто майже свою власну вагу.

Машина буде використовуватися в медичних закладах, наприклад, допомагати знерухомленим пацієнтам лягати на ліжко або сідати в коляску.

За словами глави Fourier Intelligence Цзень Ко, робот утримує рівновагу при ходьбі та виконує різні завдання. Його можна запрограмувати сидіти, стояти чи стрибати, користуватися посудом та різними інструментами.

Наразі компанія продовжує удосконалювати GR-1, зокрема у частині використання ними штучного інтелекту.

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