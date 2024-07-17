З 17 липня ЦНАПи не оновлюють військово-облікові дані — Міноборони

З 17 липня оновити облікові дані українці зможуть тільки в ТЦК та застосунку «Резерв+».

Фото: Depositphotos

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 липня сплив строк на оновлення військово-облікових даних.

З сьогоднішнього дня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в ТЦК і СП та застосунку «Резерв+». Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Дмитро Лазуткін нагадав, що 60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку «Резерв+».

«Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані. Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є», - сказав Лазуткін.

Також він додав, що з 17 липня «оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура».

Ще ми повідомляли, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.