Практика судов
  1. В мире

В Китае создали самого прогрессивного робота-гуманоида в мире, видео

08:49, 17 июля 2024
Робот под названием GR-1 может подниматься до 50 кг.
В Китае создали самого прогрессивного робота-гуманоида в мире, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания из Китая Fourier Intelligence создала работа-гуманоида под названием GR-1. Благодаря шести камерам RGB, он может видеть на 360 градусов, передает msn.com.

Робот имеет 165 см роста при массе 55 кг, а максимальная скорость при ходьбе — 5 км/ч.

Электродвигатели GR-1 отличаются достаточно высокой мощностью. GR-1 может поднимать до 50 кг, то есть почти свой собственный вес.

Машина будет использоваться в медицинских учреждениях, например, помогать обездвиженным пациентам ложиться на кровать или садиться в коляску.

По словам главы Fourier Intelligence Цзень Ко, робот удерживает равновесие при ходьбе и выполняет разные задачи. Его можно запрограммировать сидеть, стоять или прыгать, пользоваться посудой и разными инструментами.

В настоящее время компания продолжает совершенствовать GR-1, в частности, в части использования ими искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Верховная Рада увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн

Верховная Рада приняла постановление, инициированное Галиной Третьяковой, об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн.

Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда

Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Рада одобрила в первом чтении законопроект Ярослава Юрчишина.

Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області