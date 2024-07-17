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Як обміняти свідоцтво про реєстрацію авто при зміні персональних даних: роз’яснення

13:17, 17 липня 2024
Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.
Як обміняти свідоцтво про реєстрацію авто при зміні персональних даних: роз’яснення
Фото: hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр МВС нагадав громадянам, при зміні прізвища, імені чи по батькові,  необхідно обміняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Це здійснюється не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу.

«Аби отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, потрібно взяти талон на перереєстрацію у зв’язку зі зміною персональних даних та прийти до сервісного центру МВС на визначений час», - заявили у МВС.

 З собою потрібно мати такі документи:

паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картка;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що підлягає обміну.

Орієнтовна вартість – 350 грн адміністративна послуга та 486 грн – бланк свідоцтва. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.

Під час перереєстрації авто, автовласник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

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