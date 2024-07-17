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Как обменять свидетельство о регистрации авто при изменении персональных данных: разъяснение

13:17, 17 июля 2024
Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения.
Как обменять свидетельство о регистрации авто при изменении персональных данных: разъяснение
Фото: hsc.gov.ua
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Главный сервисный центр МВД напомнил гражданам, что при смене фамилии, имени или отчества, необходимо обменять свидетельство о регистрации транспортного средства. Это осуществляется не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

«Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время», - заявили в МВД.

 С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карты;

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.

Примерная стоимость – 350 грн административная услуга и 486 грн – бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения.

При перерегистрации авто, автовладелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

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