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Землю накрыла магнитная буря: сколько дней будет «штормить»

12:07, 17 июля 2024
Геомагнитная буря продлится с 17 по 19 августа.
Землю накрыла магнитная буря: сколько дней будет «штормить»
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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-19 июля 2024 опубликовал Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

17 июля

Ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует мощным геомагнитным волнениям.

18-19 июля

В четверг, 18 июля, магнитная буря снизит свою мощность до К-индекса 4 (желтый уровень). На том же уровне солнечная активность будет и в пятницу, 19 июля.

Магнитная буря наиболее опасна для пожилых и метеозависимых людей, держателей хронических болезней и беременных женщин.

В дни высокой солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы: головные боли, головокружение, тошнота и рвота, боль в спине и пояснице, повышенное давление, бессонница, слабость, обострение хронических заболеваний.

Чтобы легче пережить опасный период, соблюдайте правила здорового образа жизни в опасные даты.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной пищи. Ешьте больше зелени, овощей и фруктов.

  • Почаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру.
  • Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем.
  • Принимайте контрастный душ перед сном.
  • Ложитесь спать в одно и то же время.

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