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Землю накрила магнітна буря: скільки днів «штормитиме»

12:07, 17 липня 2024
Геомагнітна буря триватиме з 17 по 19 серпня.
Землю накрила магнітна буря: скільки днів «штормитиме»
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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-19 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

17 липня

Очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.

18-19 липня

У четвер, 18 липня, магнітна буря зменшить свою потужність до К-індексу 4 (жовтий рівень). На такому ж рівні сонячна активність буде і у п'ятницю, 19 липня.

Магнітна буря найбільш небезпечна для літніх і метеозалежних людей, власників хронічних хвороб і вагітних жінок.

У дні високої сонячної активності можуть спостерігатися такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, біль в спині і попереку, підвищений тиск, безсоння, слабкість, загострення хронічних захворювань.

Щоб легше пережити небезпечний період, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дати.

  • Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої, кислої і борошняної їжі. Їжте більше зелені, овочів і фруктів.
  • Частіше бувайте на свіжому повітрі і провітрюйте квартиру.
  • Каву, алкоголь і сигарети замініть зеленим і трав'яним чаєм.
  • Приймайте контрастний душ перед сном.
  • Лягайте спати в один і той же час.

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