Землю накрила магнітна буря: скільки днів «штормитиме»

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-19 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
17 липня
Очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.
18-19 липня
У четвер, 18 липня, магнітна буря зменшить свою потужність до К-індексу 4 (жовтий рівень). На такому ж рівні сонячна активність буде і у п'ятницю, 19 липня.
Магнітна буря найбільш небезпечна для літніх і метеозалежних людей, власників хронічних хвороб і вагітних жінок.
У дні високої сонячної активності можуть спостерігатися такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, біль в спині і попереку, підвищений тиск, безсоння, слабкість, загострення хронічних захворювань.
Щоб легше пережити небезпечний період, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дати.
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