Які документи необхідні для відеоідентифікації, якщо пенсію призначено дітям

Для успішного проходження відеоідентифікації потрібно мати документ, що засвідчує особу.

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Пенсіонеру для успішного проходження відеоідентифікації потрібно мати документ, що засвідчує його особу. Як правило, це паспорт громадянина України). Якщо пенсію призначено дітям, то для відеоідентифікації необхідне свідоцтво про народження. Про це нагадали у ПФУ.

А у разі, якщо при відеоідентифікації присутній законний представник або помічник пенсіонера, крім свого документа, що засвідчує особу, він повинен надати документ, який підтверджує повноваження законного представника.

Також у Пенсійному фонді пояснили, як часто ВПО треба проходити відеоідентифікацію.

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