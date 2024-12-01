Какие документы необходимы для видеоидентификации, если пенсия назначена детям

Для успешного прохождения видеоидентификации нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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Пенсионеру для успешного прохождения видеоидентификации нужно иметь документ, удостоверяющий его личность. Как правило, это паспорт гражданина Украины. Если пенсия назначена детям, то для видеоидентификации необходимо свидетельство о рождении. Об этом напомнили в ПФУ.

А в случае, если при видеоидентификации присутствует законный представитель или помощник пенсионера, кроме своего документа, удостоверяющего личность, он должен предоставить документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Также в Пенсионном фонде объяснили, как часто ВПЛ нужно проходить видеоидентификацию.

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