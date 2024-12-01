Как военным бесплатно парковаться – в Киеве презентовали новый сервис

Для защитников и защитниц муниципальные паркинги стали бесплатными. Такая функция станет возможной, если подтвердить свой статус в приложении.
«Благодаря новому сервису в Киев Цифровой военные имеют возможность получить право бесплатной парковки, подтвердив свои данные. Это еще один пример того, как цифровые сервисы упрощают доступ к ключевым услугам города», – отметили в КГГА.
После подтверждения статуса в Киев Цифровой защитники и защитницы смогут бесплатно пользоваться сервисом почасовой парковки. Впрочем, во избежание злоупотреблений бесплатная парковка будет действовать не более чем для пяти авто в месяц для одного человека.
Чтобы пошерте копию через Дію, нужно проверить удостоверение ветерана в приложении и активирован ли Дія.Підпис.
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