Как военным бесплатно парковаться – в Киеве презентовали новый сервис

Бесплатная парковка будет действовать не более чем для пяти авто в месяц для одного человека.

Для защитников и защитниц муниципальные паркинги стали бесплатными. Такая функция станет возможной, если подтвердить свой статус в приложении.

«Благодаря новому сервису в Киев Цифровой военные имеют возможность получить право бесплатной парковки, подтвердив свои данные. Это еще один пример того, как цифровые сервисы упрощают доступ к ключевым услугам города», – отметили в КГГА.

После подтверждения статуса в Киев Цифровой защитники и защитницы смогут бесплатно пользоваться сервисом почасовой парковки. Впрочем, во избежание злоупотреблений бесплатная парковка будет действовать не более чем для пяти авто в месяц для одного человека.

Чтобы пошерте копию через Дію, нужно проверить удостоверение ветерана в приложении и активирован ли Дія.Підпис.

Если у Дії до сих пор нет удостоверения ветерана, его можно добавить:

Пролистайте все документы в Дії и нажмите Добавить документ. Выберите Удостоверение ветерана, разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Подождите документ в Дії.

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