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Як військовим безоплатно паркуватися – у Києві презентували новий сервіс

22:00, 1 грудня 2024
Безкоштовне паркування діятиме не більше ніж для п’яти авто на місяць для однієї людини.
Як військовим безоплатно паркуватися – у Києві презентували новий сервіс
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Для захисників та захисниць муніципальні паркінги в Києві стали безкоштовними. Така функція стане можливою, якщо підтвердити свій статус у застосунку.

«Завдяки новому сервісу в Київ Цифровий військові мають можливість  отримати право безкоштовного паркування, підтвердивши свої дані. Це ще один приклад, як цифрові сервіси спрощують доступ до ключових послуг міста», – зазначили у КМДА.

Після підтвердження статусу в Київ Цифровий захисники і захисниці зможуть безкоштовно користуватися сервісом погодинного паркування. Утім для уникнення зловживань безкоштовне паркування діятиме не більше ніж для п’яти авто на місяць для однієї людини.

Аби пошерити копію через Дію, потрібно перевірити посвідчення ветерана у застосунку та чи активований Дія.Підпис.

Якщо у Дії досі немає посвідчення ветерана, його можна додати:

  1. Прогортайте всі документи в Дії та натисніть Додати документ.
  2. Виберіть Посвідчення ветерана, надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.
  3. Зачекати документ у Дії.

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Київ КМДА військові

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