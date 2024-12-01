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Російська армія зазнала найбільших втрат у листопаді 2024 року – звіт Міноборони

15:28, 1 грудня 2024
Листопадові втрати російської армії: 45 720 військових та понад 3 мільярди доларів у техніці.
Російська армія зазнала найбільших втрат у листопаді 2024 року – звіт Міноборони
Фото: mod.gov.ua
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У листопаді 2024 року російська армія зазнала найбільших втрат з початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових, що еквівалентно чисельності понад трьох мотострілецьких дивізій. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, в одному з днів листопада українські військові знищили та поранили 2 030 російських солдатів, що стало найвищим показником втрат ворога за добу з початку війни.

Також за листопад українські війська уразили 307 ворожих танків – це найвищий показник осені 2024 року. Знищення та підбиття такої кількості танків еквівалентне майже 10 танковим батальйонам, що коштує орієнтовно 450 мільйонів доларів США.

У результаті бойових дій в листопаді українські сили оборони також знищили 899 ворожих бойових броньованих машин, що умовно дорівнює чисельності майже чотирьох мотострілецьких дивізій. Ці втрати коштували агресору понад пів мільярда доларів.

Окрім того, українські війська знищили 884 одиниці артилерійських систем ворога, що позбавило російську армію можливості вести бойові дії з 49 артдивізіонами. Вартість знищених артсистем складає близько 700 мільйонів доларів.

Сумарні втрати російської армії в озброєнні та техніці в листопаді 2024 року становлять понад 3 мільярди доларів США, що є значним збільшенням порівняно з попередніми місяцями. Кремль продовжує витрачати величезні кошти на війну, не зважаючи на зростаючі втрати.

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росія війна Міноборони

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