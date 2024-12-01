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У Херсоні на маршрутку з пасажирами скинули вибухівку з дрона – є загиблі

16:40, 1 грудня 2024
Також відомо про 8 пасажирів, які отримали поранення.
У Херсоні на маршрутку з пасажирами скинули вибухівку з дрона – є загиблі
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1 грудня вранці близько 8:15 російські військові знову атакували громадський транспорт у Херсоні, використавши дрон. Про це повідомили у Офісі Генпрокурора за даними слідства.

Унаслідок скидання вибухівки загинули троє людей. Також за інформацією ОГП, на цей час відомо про 8 пасажирів, які отримали поранення.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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