На «Лужанці» для порожніх вантажівок введено електронну реєстрацію

З 2 грудня вантажівки зможуть перетинати кордон через «Лужанка – Берегшурань» тільки за електронним записом.

Фото: uazmi

З понеділка, 2 грудня, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» вантажівки з порожнім вантажем зможуть перетинати кордон з Угорщиною лише за попереднім електронним записом. Про це повідомила Державна служба з безпеки на транспорті.

Згідно з новими правилами, вантажівки можуть потрапити на територію Угорщини через цей пункт пропуску тільки після реєстрації на сайті echerha.gov.ua або через мобільний застосунок «єЧерга». Реєстрація розпочнеться 1 грудня о 12:00, а перші вантажівки зможуть поїхати через кордон з 11:00 2 грудня за українським часом.

Звертаємо увагу, що ця система поширюється лише на самоскиди та тентовані вантажівки. Час перетину кордону може змінюватися залежно від ситуації на пункті пропуску.

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується в рамках співпраці Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації, Укртрансбезпеки, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Державної митної служби та Державної прикордонної служби за підтримки USAID та UK Dev. Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.

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