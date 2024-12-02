На «Лужанке» для пустых грузовиков введена электронная регистрация

Со 2 декабря грузовики смогут пересекать границу через «Лужанка - Берегшурань» только по электронной записи.

Фото: uazmi

С понедельника, 2 декабря, на международном автомобильном пункте пропуска «Лужанка - Берегшурань» грузовики с пустым грузом смогут пересекать границу с Венгрией только по предварительной электронной записи. Об этом сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте.

Согласно новым правилам, грузовики могут попасть на территорию Венгрии через этот пункт пропуска только после регистрации на сайте echerha.gov.ua или через мобильное приложение «еЧерга». Регистрация начнется 1 декабря в 12:00, а первые грузовики смогут поехать через границу с 11:00 2 декабря по украинскому времени.

Обращаем внимание, что эта система распространяется только на самосвалы и тентованные грузовики. Время пересечения границы может меняться в зависимости от ситуации на пункте пропуска.

Проект «Электронная очередь пересечения границы» реализуется в рамках сотрудничества Министерства развития общин и территорий, Министерства цифровой трансформации, Укртрансбезопасности, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы при поддержке USAID и UK Dev. Партнером проекта является Фонд Восточная Европа.

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