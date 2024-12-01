Сотни тысяч заявок за полсуток уже подали украинцы на «тысячу от Зеленского»

С начала действия зимней программы «еПоддержка» заявки на выплату 1000 гривен подали более 400 тысяч граждан. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун во время телемарафона «Единые новости».
Услуга стартовала в полночь, и уже тогда начали поступать первые заявки. По словам Бегун, по состоянию на 12:00 дня более 400 тысяч человек обратились за выплатами, из которых около 150 тысяч - на детей.
Чтобы подать заявку через приложение «Дія», пользователям необходимо его обновить. Для тех, кто получает пенсии и социальную помощь через «Укрпочту», заявка не нужна - средства будут выплачивать автоматически.
Украинцы, которые не пользуются «Дією», смогут подать заявление в банках-партнерах начиная с 10 декабря.
Программа рассчитана на поддержку граждан в зимний период, обеспечивая доступность финансовой помощи даже для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:
Оформление онлайн
Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:
Как получить поддержку офлайн
Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:
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