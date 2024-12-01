Сотни тысяч заявок за полсуток уже подали украинцы на «тысячу от Зеленского»

Более 400 тысяч украинцев подали заявки на «Зимнюю еПоддержку», из них 150 тысяч заявок подано для детей.

Фото: ТСН

С начала действия зимней программы «еПоддержка» заявки на выплату 1000 гривен подали более 400 тысяч граждан. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун во время телемарафона «Единые новости».

Услуга стартовала в полночь, и уже тогда начали поступать первые заявки. По словам Бегун, по состоянию на 12:00 дня более 400 тысяч человек обратились за выплатами, из которых около 150 тысяч - на детей.

Чтобы подать заявку через приложение «Дія», пользователям необходимо его обновить. Для тех, кто получает пенсии и социальную помощь через «Укрпочту», заявка не нужна - средства будут выплачивать автоматически.

Украинцы, которые не пользуются «Дією», смогут подать заявление в банках-партнерах начиная с 10 декабря.

Программа рассчитана на поддержку граждан в зимний период, обеспечивая доступность финансовой помощи даже для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:

Оформление онлайн

Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:

в разделе «Сервисы» выбрать услугу «Национальный кэшбек», а в ней – «Зимняя поддержка», нажать кнопку «Начать»;

выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);

если вы уже участник программы «Национальный кэшбек» и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;

направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.

Как получить поддержку офлайн

Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:

пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через Укрпочту;

люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;

люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через Укрпочту;

люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

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