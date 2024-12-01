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Сотни тысяч заявок за полсуток уже подали украинцы на «тысячу от Зеленского»

14:34, 1 декабря 2024
Более 400 тысяч украинцев подали заявки на «Зимнюю еПоддержку», из них 150 тысяч заявок подано для детей.
Сотни тысяч заявок за полсуток уже подали украинцы на «тысячу от Зеленского»
Фото: ТСН
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С начала действия зимней программы «еПоддержка» заявки на выплату 1000 гривен подали более 400 тысяч граждан. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун во время телемарафона «Единые новости».

Услуга стартовала в полночь, и уже тогда начали поступать первые заявки. По словам Бегун, по состоянию на 12:00 дня более 400 тысяч человек обратились за выплатами, из которых около 150 тысяч - на детей.

Чтобы подать заявку через приложение «Дія», пользователям необходимо его обновить. Для тех, кто получает пенсии и социальную помощь через «Укрпочту», заявка не нужна - средства будут выплачивать автоматически.

Украинцы, которые не пользуются «Дією», смогут подать заявление в банках-партнерах начиная с 10 декабря.

Программа рассчитана на поддержку граждан в зимний период, обеспечивая доступность финансовой помощи даже для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:

Оформление онлайн

Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:

  • в разделе «Сервисы» выбрать услугу «Национальный кэшбек», а в ней – «Зимняя поддержка», нажать кнопку «Начать»;
  • выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);
  • если вы уже участник программы «Национальный кэшбек» и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;
  • направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.

Как получить поддержку офлайн

Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:

  • пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;
  • люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через Укрпочту;
  • люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

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деньги Дия

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