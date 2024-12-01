Сотні тисяч заявок за пів доби вже подали українці на «тисячу від Зеленського»

Понад 400 тисяч українців подали заявки на «Зимову єПідтримку», з них 150 тисяч заявок подано для дітей.

Фото: ТСН

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Від початку дії зимової програми «єПідтримка» заявки на виплату 1000 гривень подали понад 400 тисяч громадян. Про це повідомила заступниця міністерки економіки Надія Бігун під час телемарафону «Єдині новини».

Послуга стартувала опівночі, і вже тоді почали надходити перші заявки. За словами Бігун, станом на 12:00 дня понад 400 тисяч осіб звернулися за виплатами, з яких близько 150 тисяч — на дітей.

Щоб подати заявку через застосунок «Дія», користувачам необхідно його оновити. Для тих, хто отримує пенсії та соціальну допомогу через «Укрпошту», заявка не потрібна — кошти виплачуватимуть автоматично.

Українці, які не користуються «Дією», зможуть подати заяву в банках-партнерах починаючи з 10 грудня.

Програма розрахована на підтримку громадян у зимовий період, забезпечуючи доступність фінансової допомоги навіть для тих, хто не користується цифровими сервісами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту в рамках зимової єПідтримки:

Оформлення онлайн

Подати заявку на отримання допомоги можна у застосунку «Дія». Потрібно:

в розділі «Сервіси» обрати послугу «Національний кешбек», а в ній – «Зимова єПідтримка», натиснути кнопку «Розпочати»;

обрати для кого призначена виплата (для себе або дитини);

якщо ви вже є учасником програми «Національний кешбек» та відкрили спеціальний рахунок в банку - у застосунку запропонують обрати існуючий рахунок або відкрити нову картку;

надіслати заяву на отримання виплати, перевіривши правильність даних.

Як отримати підтримку офлайн

Отримати гроші також можна через Укрпошту, але така опція доступна не всім:

пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через Укрпошту;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через Укрпошту;

люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту;

люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через Укрпошту;

люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

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