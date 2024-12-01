В Херсоне на маршрутку с пассажирами сбросили взрывчатку с дрона – есть погибшие

Также известно о 8 пассажирах, получивших ранения.

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1 декабря утром около 8:15 российские военные снова атаковали общественный транспорт в Херсоне, использовав дрон. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора по данным следствия.

В результате сброса взрывчатки погибли три человека. Также по информации ОГП, в настоящее время известно о 8 пассажирах, получивших ранения.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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