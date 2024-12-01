Российская армия понесла наибольшие потери в ноябре 2024 года – отчет Минобороны

Ноябрьские потери российской армии: 45 720 военных и более 3 миллиардов долларов в технике.

Фото: mod.gov.ua

В ноябре 2024 года российская армия понесла наибольшие потери с начала широкомасштабного вторжения - 45 720 военных, что эквивалентно численности более трех мотострелковых дивизий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, в одном из дней ноября украинские военные уничтожили и ранили 2 030 российских солдат, что стало самым высоким показателем потерь врага за сутки с начала войны.

Также за ноябрь украинские войска поразили 307 вражеских танков - это самый высокий показатель осени 2024 года. Уничтожение и подбитие такого количества танков эквивалентно почти 10 танковым батальонам, что стоит ориентировочно 450 миллионов долларов США.

В результате боевых действий в ноябре украинские силы обороны также уничтожили 899 вражеских боевых бронированных машин, что условно равно численности почти четырех мотострелковых дивизий. Эти потери стоили агрессору более полумиллиарда долларов.

Кроме того, украинские войска уничтожили 884 единицы артиллерийских систем врага, что лишило российскую армию возможности вести боевые действия с 49 артдивизионами. Стоимость уничтоженных артсистем составляет около 700 миллионов долларов.

Суммарные потери российской армии в вооружении и технике в ноябре 2024 года составляют более 3 миллиардов долларов США, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими месяцами. Кремль продолжает тратить огромные средства на войну, несмотря на растущие потери.

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