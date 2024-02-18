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Новий добір і перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду: Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП

У Плані заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії Кабмін перелічив завдання для ВККС та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Єдині підходи до оплати праці держслужбовців планують запровадити з 2025 року

Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

У Збройних Силах з’являться військовослужбовці – викривачі корупції

У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

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Футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився: молодята показали перші фото

16:37, 18 лютого 2024
Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.
Футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився: молодята показали перші фото
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Захисник збірної України та англійського клубу «Евертон» Віталій Миколенко одружився. Його дружиною стала Вікторія Ассорова.

Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.

«Містер і місіс Миколенко», – написала дружина футболіста в Instagram, додавши фото з церемонії.

У коментарях одразу полетіли вітання від українських футболістів і зірок.

Віталій та Вікторія зустрічалася тривалий час. Влітку 2023-го Миколенко освідчився коханій, а тепер пара узаконила свої стосунки.

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