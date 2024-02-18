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  1. В Україні

В Україну йде дощ з мокрим снігом: прогноз синоптиків

22:29, 18 лютого 2024
Температурний режим на 19 лютого: вночі до 9 градусів морозу, вдень до 3 градусів тепла.
В Україну йде дощ з мокрим снігом: прогноз синоптиків
Джерело фото: ukrinform
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У понеділок, 19 лютого, на території України прогнозується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня очікується невеликий мокрий сніг та дощ у південно-східній частині країни, а вдень - на крайньому заході. На інших територіях опадів не передбачається. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде дмухати з північного напрямку, згодом змінюючи свій курс на південно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде коливатися в межах від 1 до 6 градусів морозу, але в північно-східних областях очікуються до 9 градусів морозу. У південній частині країни температура становитиме близько 0 градусів. Вдень тепло не очікується, проте температура підніметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до 2-7 градусів тепла.

На Київщині також передбачається хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер змінить свій напрямок з північного на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень підніметься до 2-3 градусів тепла; у столиці вночі очікується 3-5 градусів морозу, а вдень 0-2 градуси тепла.

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