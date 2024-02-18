На компанію Apple можуть накласти перший в історії антимонопольний штраф: що відомо

Штраф у розмірі близько 500 мільйонів євро буде оголошено у березні.

Європейський союз планує накласти перший в історії антимонопольний штраф на компанію Apple та заборонити правила App Store, які, на думку блоку, перешкоджають конкуренції. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, штраф у розмірі близько 500 мільйонів євро буде оголошено наступного місяця. Компанія Apple могла бути оштрафована на суму до 10% від її річного обсягу світових продажів.

Підставою для розслідування стала скарга шведської компанії Spotify Technology SA у 2019 році, яка стверджувала, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки, щоб покрити витрати, пов'язані з тим, що Apple обмежує можливості роботи App Store.

У лютому 2023 року Європейська комісія в офіційному обвинувальному висновку вказала на так звані правила протидії Apple, заявивши, що ці умови були непотрібними й означали, що клієнти зіткнулися з вищими цінами.

З початку 2022 року Apple почала дозволяти Spotify та іншим музичним сервісам перенаправляти користувачів додатків на вебсторінки для оформлення підписок, що дозволило обійти скорочення доходів Apple на цілих 30% і дало споживачам більше можливостей для вибору цін і підписок. Але Spotify відреагував на зусилля Apple, заявивши, що обмеження все ще існують, а зміни були «лише для галочки».

У відповідь на це антимонопольний орган ЄС прийняв ряд нових правил, спрямованих на запобігання порушенням конкуренції з боку технологічних компаній. Закон про цифрові ринки набуде повної чинності в березні 2024 року, відповідно до якого, найпотужнішим компаніям буде заборонено надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів.

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