Подання заяви на компенсацію для роботодавців стало можливим через Дію

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про можливість онлайн оформлення компенсації для роботодавців за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю.
За новими правилами, заяву на отримання компенсації можна подати через портал Дія, повідомляє Мінцифри. Процедура включає кілька етапів:
- Авторизація на порталі Дія за допомогою ключа електронного підпису (КЕП).
- Заповнення заяви з вказанням даних особи з інвалідністю та деталей робочого місця.
- Прикріплення необхідних документів, таких як підтвердження працевлаштування, придбання допоміжних засобів та довідка медико-соціальної експертної комісії.
- Вказання реквізитів власного банківського рахунку.
- Підписання заяви кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Рішення щодо нарахування компенсацій буде прийнято упродовж 13 робочих днів. При схваленні, кошти будуть перераховані на рахунок заявника протягом 5 робочих днів.
Важливо пам'ятати, що документи на компенсацію можна подати лише у випадку, якщо співробітник з інвалідністю працював у компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.
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