Подання заяви на компенсацію для роботодавців стало можливим через Дію

Міністерство з реінтеграції пропонує онлайн оформлення компенсацій для роботодавців за облаштування робочих місць для інвалідів.

Джерело фото: novyny.live

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про можливість онлайн оформлення компенсації для роботодавців за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю.

За новими правилами, заяву на отримання компенсації можна подати через портал Дія, повідомляє Мінцифри. Процедура включає кілька етапів:

Авторизація на порталі Дія за допомогою ключа електронного підпису (КЕП).

Заповнення заяви з вказанням даних особи з інвалідністю та деталей робочого місця.

Прикріплення необхідних документів, таких як підтвердження працевлаштування, придбання допоміжних засобів та довідка медико-соціальної експертної комісії.

Вказання реквізитів власного банківського рахунку.

Підписання заяви кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Рішення щодо нарахування компенсацій буде прийнято упродовж 13 робочих днів. При схваленні, кошти будуть перераховані на рахунок заявника протягом 5 робочих днів.

Важливо пам'ятати, що документи на компенсацію можна подати лише у випадку, якщо співробітник з інвалідністю працював у компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.

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