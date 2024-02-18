Подача заявления на компенсацию для работодателей стала возможной через Дію

Министерство по реинтеграции предлагает онлайн оформление компенсаций для работодателей за обустройство рабочих мест для инвалидов

Источник фото: novyny.live

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о возможности онлайн оформления компенсации для работодателей за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью.

По новым правилам, заявление на получение компенсации можно подать через портал Дія, сообщает Минцифры. Процедура включает несколько этапов:

Авторизация на портале Дія с помощью ключа электронной подписи (КЭП).

Заполнение заявления с указанием данных лица с инвалидностью и деталей рабочего места.

Прикрепление необходимых документов, таких как подтверждение трудоустройства, приобретение вспомогательных средств и справка медико-социальной экспертной комиссии.

Указание реквизитов собственного банковского счета.

Подписание заявления квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Решение о начислении компенсаций будет принято в течение 13 рабочих дней. При одобрении, средства будут перечислены на счет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Важно помнить, что документы на компенсацию можно подать только в случае, если сотрудник с инвалидностью работал в компании в течение последних 90 дней на момент подачи заявления.

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