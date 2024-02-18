Великобритания продлит визы для украинских беженцев до 2026 года

Украинцы, выехавшие в Британию из-за российского вторжения, смогут оставаться в стране до сентября 2026 года.

Великобритания продлит визы для украинских беженцев еще на полтора года. Об этом сообщает Reuters.

Украинцы, выехавшие в Британию из-за российского вторжения, смогут оставаться в стране до сентября 2026 года.

Для этого они должны получить 18-месячную визу по новой схеме.

Срок действия первых виз, позволявших украинцам находиться в Великобритании, истекает в марте 2025 года. Речь идет о программах «Дома для Украины», «Украинская семейная программа» и «Программа продления пребывания для Украины».

Беженцы, воспользовавшиеся одной из этих программ, могут подать новое заявление и остаться в Британии еще на полтора года.

Они будут иметь те же права на доступ к работе, льготам, здравоохранению и образованию.

Продлить визу можно за три месяца до окончания действующей визы.

«Эта новая схема продления виз дает украинцам в Великобритании уверенность в их будущем, поскольку война продолжается, мы продолжим предоставлять безопасное убежище убегающим от нее», - сказал министр по вопросам границ Великобритании Том Персглав.

С начала полномасштабного вторжения в Британии находится более 283 тысяч украинцев, получивших или продливших убежище.

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