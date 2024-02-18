Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

Центральная ВЛК при рассмотрении жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов – решение суда

Центральная военно-врачебная комиссия считала, что может отвечать на жалобы о пересмотре постановлений военно-врачебных комиссий по закону об обращении граждан, а не пересматривать постановление по существу, - что решил суд.

Государственная служба должна быть готова к конкуренции с бизнесом – НАДС

Во власти продолжают размышлять, как мотивировать и удерживать молодых специалистов на публичной службе.

БП ВС: Цена за единицу товара не может быть увеличена более чем на 10% от той цены товара, которая была определена сторонами в договоре по результатам процедуры закупки

Стороны могут неоднократно изменять цену товара в сторону увеличения при наличии условий, установленных ГК и законом о публичных закупках, однако общее увеличение такой цены не должно превышать 10% той цены товара, которая была определена сторонами при заключении договора по результатам процедуры закупки, - Большая Палата ВС.

Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

  1. В мире

Великобритания продлит визы для украинских беженцев до 2026 года

17:21, 18 февраля 2024
Украинцы, выехавшие в Британию из-за российского вторжения, смогут оставаться в стране до сентября 2026 года.
Великобритания продлит визы для украинских беженцев до 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания продлит визы для украинских беженцев еще на полтора года. Об этом сообщает Reuters.

Украинцы, выехавшие в Британию из-за российского вторжения, смогут оставаться в стране до сентября 2026 года.

Для этого они должны получить 18-месячную визу по новой схеме.

Срок действия первых виз, позволявших украинцам находиться в Великобритании, истекает в марте 2025 года. Речь идет о программах «Дома для Украины», «Украинская семейная программа» и «Программа продления пребывания для Украины».

Беженцы, воспользовавшиеся одной из этих программ, могут подать новое заявление и остаться в Британии еще на полтора года.

Они будут иметь те же права на доступ к работе, льготам, здравоохранению и образованию.

Продлить визу можно за три месяца до окончания действующей визы.

«Эта новая схема продления виз дает украинцам в Великобритании уверенность в их будущем, поскольку война продолжается, мы продолжим предоставлять безопасное убежище убегающим от нее», - сказал министр по вопросам границ Великобритании Том Персглав.

С начала полномасштабного вторжения в Британии находится более 283 тысяч украинцев, получивших или продливших убежище.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області