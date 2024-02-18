Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

  1. У світі

Велика Британія продовжить візи для українських біженців до 2026 року

17:21, 18 лютого 2024
Українці, які виїхали до Британії через російське вторгнення, зможуть залишатися в країні до вересня 2026 року.
Велика Британія продовжить візи для українських біженців до 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Британія продовжить візи для українських біженців ще на півтора роки.  Про це повідомляє Reuters.

Українці, які виїхали до Британії через російське вторгнення, зможуть залишатися в країні до вересня 2026 року.

Для цього вони мають отримати 18-місячну візу за новою схемою.

Термін дії перших віз, які дозволяли українцям перебувати у Великій Британії, закінчуються в березні 2025 року. Йдеться про програми «Будинки для України», «Українська сімейна програма» та «Програма продовження перебування для України».

Біженці, які скористалися однією з цим програм, можуть подати нову заяву та залишитися у Британії ще на півтора роки.

Вони матимуть ті ж самі права на доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти.

Продовжити візу можна за три місяці до закінчення дії наявної візи.

«Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто тікає від неї», - сказав міністр з питань кордонів Великої Британії Том Персґлов.

З початку повномасштабного вторгнення в Британії перебуває понад 283 тисяч українців, які отримали або продовжили притулок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області